¿Barrios privados o presupuestos duplicados?

@|Hay políticos que lo único que hacen es ocuparse de la competencia, poniendo palabras en la boca de ellos ó descalificando.



Primero lo hicieron con Pedro Bordaberry; excelente legislador, muy preciso en sus apreciaciones, trabajador incansable, pero claro... su apellido es Bordaberry y sólo por eso hay que crucificarlo.



Ahora ponen la mira en Lacalle Pou, y los dichos de la ministra del tamboril quisieron enchastrarlo, como si ella no tuviese cadáveres en su ropero. Ahora, nada menos que la candidata Cosse dice que, como vive en un barrio privado no tiene idea de la realidad social, que ella sí vive en sociedad, claro una casa en Punta Carretas, nada menos.



Cosse, que quería ser ministra en la Torre de Antel, como no le conformó el edificio donde estaba el ministerio, alquiló todo un edificio y por supuesto pagamos entre todos, para SU ministerio.



Lacalle vivirá en un barrio privado, pero prefiero ese pecado a que una ingeniera que siempre habla de la tecnología, le erre al presupuesto del Antel Arena, no por un 10% o un 20%, le erró en más de un 100%.



Ese caprichito del Cosse Arena, que muy a pesar de ellos se pudo averiguar, nos costó casi 100 millones de dólares; está por verse el retorno de esa inversión cuál será.



La primera cifra era “sólo” 40 millones que se convirtieron en casi 100 millones de dólares; unos 100 dólares por uruguayo trabajador.



Dirá que los 40 millones eran por el edificio y el resto es tecnología, pero si se ajustaba al presupuesto, hoy tendríamos una caja que serviría para criar palomas, nada más.



Nos toma por tontos a todos, sólo los gobernantes actuales son inteligentes.

Por supuesto que cuando se le pregunta el costo del Antel Arena, es por el edificio pronto para funcionar.



Si compro un auto, cuando me dan la llave espero hacer el contacto y andar, no que me digan que tengo que pagar otro tanto para el motor, la radio, el aire acondicionado, etc.



Por eso, no me inspira confianza una ingeniera que habla mucho de tecnologías, que cuando hace un presupuesto le erra por más del 100% y digo le erra porque no estoy pensando en otras opciones. Por suerte no hace cálculos de estructuras.