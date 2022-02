Barrasbravas, responsabilidades políticas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El senador Dr. Charles Carreras declaró que cuando el Secretario Nacional de Deporte, Sebastián Bauzá “estuvo al frente de la AUF, en conjunto con las autoridades anteriores” del Interior, “realizaron cientos de operativos para enfrentar este problema grave de nuestra sociedad que es la violencia en el deporte”; desmintiendo la afirmación de aquel, sobre el supuesto efecto de la Ley de Urgente Consideración (LUC) para realizar controles policiales. Al leer esa declaración, uno no puede menos que sorprenderse de esos dichos en boca de un legislador que, en primer término, pertenece al MPP y que además, fue Director General de Secretaría del Ministerio del Interior.



Cual rey Midas, pero totalmente al contrario, cada cosa que ha tocado el Frente Amplio durante los 15 años de gobierno, no escapa a la degradación; sea ésta de orden moral o material. Tampoco fue la excepción el deporte del fútbol como espectáculo público y en particular, en lo relativo a la violencia y a la cada vez mayor influencia en dirigentes y jugadores de las llamadas barrabravas.



Como lo que empieza mal, termina mal, la designación de dos personas con antecedentes de terroristas al frente del Ministerio del Interior no fue la excepción; y la violencia en los espectáculos deportivos tuvo un auge explosivo durante aquellos años. Los archivos de la época avalan mi afirmación anterior.



A continuación me limitaré a reproducir aquellos archivos, tratando de sintetizar lo que fue un extenso rosario de hechos lamentables y vergonzosos. Una crónica de Teledoce de fecha 10 de agosto de 2016 relata: El expediente consigna la intercepción de llamadas telefónicas; allí se establece que en alguna de las llamadas aparece la diputada por el MPP, y esposa del Ministro del Interior, Susana Pereyra, pidiendo a algunos referentes de la hinchada de Peñarol que lleven gente a votar por ella en las elecciones internas del MPP, realizadas en el año 2013. Se agrega que en una de esas llamadas, Pereyra advierte a algunos referentes de la barrabrava de Peñarol que sus teléfonos estaban pinchados. Por otra parte, también se denuncia que el entonces Ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, autorizó la circulación y salida internacional de autobuses contratados por la hinchada de Peñarol que no estaban en condiciones de circular.



En nota del 16 de agosto de 2016, El País establece: (…) “llegó a probar que los barrabravas escondían a prófugos de la Justicia en sus viajes internacionales y los sacaban o entraban al Uruguay burlando los controles fronterizos (…)”.



Como última perla a este collar de noticias lamentables y desgraciadas, y a fin de no hacer más extensa mi exposición, mencionaré la nota de Sudestada, diario digital, del 12 de diciembre de 2016, bajo el título “Peñarol declara que gobierno “pidió“ reparto de dinero y entradas a barrabravas: “(…) el juez de Crimen Organizado, Néstor Valetti, resumió partes fundamentales de las declaraciones de dirigentes y funcionarios del club aurinegro, que apuntaron al Ministerio del Interior como impulsor de los beneficios económicos para los cabecillas de las diversas “bandas” que componen la hinchada de la Amsterdam (…)”.



Como el título de una película, el pasado nos condena o, si se quiere, los archivos nos condenan; lo expuesto son hechos y no palabras. El dios Dionisio, cuando el rey Midas le imploró que deshiciese el hechizo, le respondió que debía lavar sus manos en el río Pactolo y, al hacerlo, todo aquello que había transformado en oro volvió a su esencia natural. En el caso de la coalición que integra el senador, que con sus declaraciones motiva la presente, y que durante los 15 años de gobierno degradó todo lo que tocó, la única solución a ello es que la actual coalición gobernante repare los desaciertos cometidos. Y para ello, en principio, la ciudadanía deberá votar el próximo 27 de marzo, para mantener la vigencia de la LUC, ya sea introduciendo la papeleta celeste del No en su sobre de votación o votando en Blanco sin introducir nada en el sobre.