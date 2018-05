Barranca abajo

@|Cada día que transcurre la política se hace más insensible al interés ciudadano. El Presidente Dr. Vázquez refiriéndose a la inseguridad reinante en el país, expresa y a la vez se contradice, que el Ministerio del Interior dispone de las mejores herramientas tecnológicas (reconocido por el experto norteamericano Sr. Giuliani); demostración clara que el fracaso de la seguridad está en la nefasta gestión de quienes presiden el citado Ministerio y a quienes el Presidente no cuestiona y defiende.



Pero la realidad dice que el crecimiento del delito y las muertes de uruguayos ocasionadas producto de este flagelo, no han logrado sensibilizar al gobierno para tomar decisiones que contemplen la defensa de la vida de nuestros hermanos.



Es triste la comparación de que en otros países hay porcentajes mayores de muertes que se producen por la inseguridad, porque en realidad lo que nos importa es que en nuestro caso son hijos de la patria. Y no nos gusta compararnos con El Salvador y Guatemala porque allí como vulgarmente se expresa (estaríamos en el horno). Y en la comparación existente de muertes por accidentes de tránsito y por violencia generada, estamos a la par, o sea próximo a 400 por año en cada una de las manifestaciones. Con una actividad constante de millones de vehículos por calles y rutas del país las 24 hs y 365 días al año, y con esta aclaración deseo establecer la barbaridad de muertes acontecidas por violencia producida por delincuentes o femicidios.