@|La contaminación visual llegó para quedarse en La Barra de Maldonado.

La Barra de Maldonado, un lugar elegido por muchos de los que lo habitamos, tanto para vivir todo el año o pasar las vacaciones, por su estilo donde prevalece el arroyo y su desembocadura, las playas cada una con características bien diferenciadas, la vegetación, el mar y sus atardeceres.

Posee una arquitectura donde las residencias y edificaciones bajas tratan de acompañar armoniosamente (no siempre se logra) este estilo, que finalmente implica una forma de vida.



Con este contexto de muchos años y en la frontera de La Barra, del otro lado del puente, se levantó una mole de acero y hormigón que rompe definitivamente el paisaje dominado por las construcciones bajas.



Allí, erguida, como una fortificación que alberga un estilo de vida totalmente opuesto a lo que la rodea, hace temer que sea la cabeza de playa para otras que completen la destrucción del paisaje Oeste que se tiene desde La Barra de Maldonado y termine definitivamente con los atardeceres que atraen a cientos de personas a las playas.



La contaminación visual generada ya impacta de manera grotesca, desde el amanecer hasta la puesta del sol, los días de los habitantes de La Barra, que inevitablemente debemos mirar en algún momento del día ese monumento de hierro, hormigón y en breve vidrio.



También durante las noches; cuando aún no está habitada, las luces que destacan su nombre en la cúpula también nos recuerdan su presencia y esconden las estrellas a su alrededor, algo totalmente evitable, al menos hasta su terminación.



Creo que en estos tiempos, donde la contaminación está haciendo estragos en nuestro mundo y lo sufrimos cada vez más, todos debemos intentar proteger nuestro hábitat y las autoridades deben velar por reducir el impacto de la contaminación con sus dictámenes y aprobaciones.



Debemos promover los beneficios que el desarrollo genera, como empleo y crecimiento económico, pero siempre contemplando que el medio ambiente no se vea agredido, para que dicho desarrollo sea sustentable en el tiempo.