La Barra de Maldonado

@| Los habitantes de la barra estamos disgustados por la construcción del hotel boutique a orillas del arroyo Maldonado que afecta el entorno. Ya el edificio a la salida del puente fue el primer adefesio que arruino la barra .



Lo peor de esto, es que cuando hay inversiones que mueven dinero se preocupan, pero la barra carece de iluminación, hay pozos y grietas profundas por todas las calles, falta de contenedores amarillos para plásticos y vidrios para poder clasificar la basura. A la salida por la ruta 10 a la altura de Ancap se precisa un lomo de burro, al igual que en la curva de la comisaría. Nos dijeron en la Junta de San Carlos que como no hay antecedentes de colisiones no pueden poner uno (sic).



Ese mismo día que vinimos contrariados de la Junta, hubo un choque, pero ya el desgaste y la sensación de des protección hizo que no intentáramos retrucar.



¡Es increíble que esta zona dependa del alcalde de San Carlos! Lo lógico sería un alcalde de puente a puente, que ya es bastante, pero no en San Carlos.



Nos duele que todas la inversiones están en Punta del Este, calles, enjardinados, limpieza, etc. nosotros también somos Maldonado.