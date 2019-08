El baño del Intendente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Sr. Intendente: Con el mayor de los respetos, usted menciona que cuando arregla el baño de su casa tiene inconvenientes durante unos días, cosa que no podría estar más de acuerdo.



Pero el problema es que si decide arreglar el baño, el dormitorio, el living y la cocina al mismo tiempo, seguramente se irá a vivir a un hotel durante las obras. Los montevideanos no nos podemos ir a Maldonado o a San José mientras usted termina las obras, vivimos acá y trabajamos acá.

El asunto no son las obras ni la cantidad, es el descontrol; comenzar todas las obras al mismo tiempo y no tener un plan para no colapsar el tránsito en muchas zonas.



Quienes conducimos, no lo hacemos por paseo, lo hacemos porque estamos trabajando y calculamos cuánto nos lleva ir de un lugar a otro, pero no se puede tener en mente todas las obras que están haciendo. Cortan por arreglos varias calles principales en un mismo barrio, cuando podrían hacer todo pero con un poco de tino.



Es cierto que se acercan las elecciones y la casa tiene que estar en orden, ¡pero por favor, tenga piedad por los montevideanos!