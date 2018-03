La banda presidencial

Ejerza el poder



@| Últimamente he notado que el presidente Vázquez se traslada a paso cansino, como si estuviera agobiado, estresado.



Una sugerencia presidente Vázquez. Si quiere estar saludable y sin estrés, trate de que en este gobierno se concrete un diagnóstico de la situación del Estado y que pueda comenzar a darse el proceso de transformación del Estado uruguayo. Si eso se logra, se debería sentir realmente satisfecho, estoy seguro. Se generarían las fuerzas indispensables en la sociedad civil capaces de plantearse la continuidad de la misión en futuros períodos constitucionales. Una reforma de tal magnitud, como es la del Estado, no se puede diagnosticar y efectivizar en 5 años y más con su “familia” en contra.

Es que en el partido de gobierno, Frente Amplio, en los sindicatos comunistas, en COFE y en el PIT.CNT, están desesperados y desorientados, pues no han podido descifrar hasta hoy, si con Vázquez ganó el Frente Amplio o ganó una nueva opción política, cuya maquinaria se está poniendo en marcha y está manejada entre las sombras por sus allegados más cercanos.



Pero volvamos al estrés del Presidente, y si bien el 90% de su agotamiento lo tienen los colectivos de su propio sector, él también se buscó la situación al tratar con gente y temas que no correspondían.



Ud. señor presidente, debería buscar urgente un “vocero presidencial” que trasmita lo indispensable de sus acciones y decisiones. No se comunique más a través de voceros improvisados.



No hay que olvidar, presidente Vázquez , que hoy Ud. sólo tiene el gobierno y la administración de la “Torre Ejecutiva”. No tiene el poder; el poder está concentrado en grupos que están muy lejos de acompañar sus decisiones. A título de ejemplo, vemos como el partido comunista, que tiene más influencia que votos e hizo suya la titularidad del MIDES y varios cargos intermedios más.



Ante todo, debe establecerse la diferencia entre el poder y su apariencia. Uno de los más socorridos elementos aparenciales del poder es la banda presidencial. Con frecuencia, quien la viste cree tener el poder. Habría que revisar cuidadosamente la actuación de cada presidente uruguayo para ver quiénes la tuvieron realmente y en qué medida.



Lo cierto es que Ud. presidente Vázquez, en estos tres años de gobierno sólo ha usado la banda presidencial en una oportunidad, cuando asumió como presidente. Quizá en medio de tanta euforia y emociones, no se percató del poder que tiene ese instrumento que hasta ahora le es decorativo.



Señor presidente, use más seguido la banda presidencial. Que ella le trasmita el poder que Ud. logró, no permita más que le sigan administrando la cuota de poder que le corresponde como titular del Poder Ejecutivo; maneje Ud. los tiempos y las formas de gobernar; gobierne Ud. a las circunstancias, no deje que las circunstancias, ni los intereses partidarios lo gobiernen a Ud.



Eso nos permitirá vivir, a los que no lo votamos y a los que lo votaron, en un Uruguay con decisiones firmes, no en este pantano en el cual nunca se sabe cuándo se hunde una decisión por Ud. tomada y despreciada posteriormente por su entorno.



Señor presidente, designe un vocero presidencial, recuerde que cuando habla el presidente habla el país, y use la banda presidencial que es símbolo de poder. Adminístrelo usted, que es lo que corresponde.



Vista su banda presidencial, el pueblo necesita saber dónde está el poder.