Bancos en la Plaza Zabala

Desde hace ya varios años la intendencia frenteamplista de Montevideo nos tiene acostumbrados a sus desaciertos.



Los ejemplos de ello son numerosos y daría lugar a un amplio y detallado informe, pero en esta circunstancia deseo hacer hincapié en las "estaciones de descanso" que instalaron en la Circunvalación Durango, que bordea a la Plaza Zabala.



De forma incomprensible ubicaron bancos en el medio de la calle, algo que no resulta para nada razonable, que obstaculiza el tránsito de vehículos que por allí suele pasar, además de afectar la visual, desentonando con el entorno.



Además, como era de esperarse, sirvieron de dormitorio a los numerosos indigentes que de un tiempo a esta parte hicieron su desembarco en Ciudad Vieja.



Obviamente las autoridades y especialistas de la comuna hicieron caso omiso del reclamo de los vecinos, verdaderos expertos y conocedores de las diferentes realidades del entorno en donde viven. Da la impresión de que los que elaboraron tan pésima idea hubiesen hecho algún tipo de curso a distancia, y no tener las credenciales suficientes para formular proyectos prácticos e inteligentes.



Por lo que se sabe, desde la intendencia seguirán aferrados a mantener en su lugar esas estaciones, contrariando opiniones y sugerencias que apuntan a una mejor utilización de los recursos financieros que genera, en grandes cantidades, la comuna capitalina.



Así estamos, en manos inexpertas, desde el intendente, directores de división, técnicos, que no tienen ni idea de cómo hacer aportes realmente importantes para el bien de la comunidad.