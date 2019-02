El Banco País

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Si usted ha leído miles de cartas criticando al Banco de la República no siga leyendo porque ésta es una más.



Me pregunto cómo funcionará la cabeza de quienes establecen la reestructura del Banco achicando la cantidad de personal, de modo que uno tiene que perder valiosos minutos para poder realizar un trámite sencillo.

Supongamos que tenemos un problema con una cuenta y llamamos a los teléfonos del Banco y nos encontramos con un mensaje que dice que las líneas están saturadas. Por lo que vamos personalmente al Banco a esperar horas a que te atiendan y resuelven el problema; una pálida por la que tuviste que pasar para resolver un pequeño problema con tu cuenta.



Hoy, sin ir más lejos, acudí a la sucursal de Rivera y Soca. Estaba 12.25 hs en la cola de gente que esperaba que a las 13.00 hs se abriera la institución. Llegada esa hora nos permiten entrar, pero no termina ahí, los empleados de “Ejecutivos de negocios” aún no están en sus puestos, salvo la chica del escritorio 1 que puntualmente comienza a atender. Los integrantes de las demás mesas recién comienzan a atenderte a las 13.10 hs, como si tu tiempo no importase y el de ellos (para llegar tarde) sí.



Me pregunto si hay alguien en el Banco que se ocupe de la pésima imagen que están dando sus empleados y sus gerentes. Es muy desilusionante tener que apoyarte en un Banco tan malo como el nuestro. Deberían hacer una autocrítica para darse cuenta que a la izquierda y a la derecha del mostrador no existen diferencias. La verdad es que es muy lamentable esta situación y nosotros los usuarios somos rehenes de un grupo de incompetentes insensibles con el tiempo de los demás.