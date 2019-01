Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Me encuentro de vacaciones en España, Ciudad de Saint Cugat del Valles.

Con el propósito de extraer efectivo con mi tarjeta de débito Brou Maestro, me dirigí a un cajero automático del Banco BBVA.



Cuál no sería mi asombro, que no me fue posible; al parecer no trabajan con dicha tarjeta. Afortunadamente en una sucursal del Banco Sabadell pude operar. El Banco BBVA opera en nuestro país y debería tener otro trato con el ciudadano uruguayo que opera con tarjeta del “Banco País”.

Paso el dato a los viajeros...