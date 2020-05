Bancarios jubilados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|La semana pasada salió una carta de la Dra. Diva E. Puig sobre este tema, con la que estoy totalmente de acuerdo, por ser mi caso muy similar.



Fui empleado bancario desde los 18 años; me tuve que jubilar con 42 años de trabajo, pero con muchas horas más de las del horario normal. Nos hicieron jubilar a alrededor de 250 empleados a los sesenta años.



La jubilación es bastante buena, basada en los aportes realizados.



Pero después de la crisis bancaria, en la Caja habían más jubilados que empleados aportantes y de acuerdo, se propició una ley (N°18.396) por la que los jubilados íbamos a hacer un aporte hasta que se regularizada esa situación con la entrada de nuevos empleados de otras empresas que realizaban tareas específicas bancarias y cambiarias; cosa que ocurrió y mejoró en parte la situación económica de la Caja.



El mencionado aporte que realizamos corresponde a más del 15 % de las jubilaciones, pero a pesar de hacer unos cuantos años que aportamos, aún no han empezado a ir rebajando dicho aporte sobre el nominal.



Pero después comenzaron a descontarnos el IRPF, que ante un reclamo sobre la inconstitucionalidad de dicho descuento sobre las jubilaciones, ante varios dictámenes de varios Ministros de la SCJ confirmando dicha inconstitucionalidad, sólo faltaba un fallo más para que quedara derogado dicho descuento y justamente una Sra. Ministro que opinaba de la misma manera, se tuvo que jubilar; entonces sacaron una ley que creaba el IASS con el fin de seguir descontado con las mismas tasas del IRPF (el mismo perro con diferente nombre).



Este nuevo descuento también se aplica sobre el nominal y es en muchos casos mayor al de la ley 18.396.



Posteriormente nos incluyeron en el FONASA, que también se descuenta sobre el nominal. Pagamos impuestos sobre los otros impuestos, cosa que no sé si esto es legal.



Y ahora, a raíz de esta pandemia, este complemento del IASS también sobre el nominal; en este caso, no me opongo, por la situación mundial creo que es un deber solidario.



Pero en definitiva, algunos de los jubilados bancarios estamos cobrando menos del 50% de nuestra jubilación. En mi caso 55% menos.