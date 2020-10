Balnearios olvidados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Soy votante del Partido Nacional, pero debo decir que los balnearios Piriápolis y Punta Fría están olvidados.



No hay refugios en las paradas de ómnibus; no hay nombres en las calles; la Rambla está rota, sucia y abandonada (los palos de las barandas rotos y descuidados, de hecho siguen accidentes y se cae la gente a las rocas, terrible). Falta de pavimento en las calles, luces y cámaras por los robos diarios.



El Sr. Intendente nos cobra la contribución, pero no se ve reflejado en los servicios.



Nacimos en Punta Fría y vemos el continuo deterioro.



¡Sr. Antía póngase las pilas en Piriápolis y Punta Fría!



La Rambla no termina en el puerto, donde inauguran la temporada con la paella gigante; siga hasta el veril.



Además, los comercios de la Rambla están despintados y desprolijos; exija que los pinten y arreglen la fachada.