Baldosas de Montevideo

*|Vengo de turista al Uruguay cada dos o tres años. Hace años vivía aquí. Mi madre y mi padre son uruguayos; yo nací en el exterior.



Siempre recuerdo entre lo que eran particularidades para mi de este país veredas con alguna baldosa suelta; aquella que te salpicaba al pisarla en un día de lluvia.



Pensaría que un país que en principio avanza en el supuesto nombre del “progreso” tendría ya mejores veredas.



Pero en esta visita en el 2018, veo que es todo lo contrario. En mi opinión es lamentable y patético.



Lamentable porque encuentro que la gente, especialmente mayor, tiene que ir mirando cautelosamente de no tropezar o pisar mal cosa de hacerse daño y/o fracturarse. Y esto entre tener que estar atenta mirando de que no te asalten.



Lo patético para mi reside en que bajo un gobierno que se hace llamar “socialista”, se encuentre en tal mal estado la vía pública.



Me pregunto: ¿Los impuestos que se cobran se invierten más en qué?

Creo que en un gobierno como tal, caminar firme y segura por una calle es un derecho básico que se debería proveer a sus ciudadanas y ciudadanos.