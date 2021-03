Se fue el balde, sujetemos la cadena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Lamentablemente, como dice el dicho, se fue el balde. El incremento de casos, tira por la borda todo un año de sacrificio.



Luego del Consejo de Ministros, el Presidente adoptó mayores medidas. Seguramente lo que escribo no le llegará, pero sí me gustaría expresar mis deseos.



1. Que al Sr. Presidente le deje de preocupar que lo llamen dictatorial. Él tiene el deber de protegernos a los que nos cuidamos y apostamos a la libertad responsable. Los demás, eligieron no formar parte de esta multitud.



2. Toda transgresión a las normas debe ser sancionada y, para decirlo claro, reprimida. Reprimir no significa apalear. Reprimir bien puede ser detener la aglomeración e identificar a sus participantes y más importante, a sus ideólogos.



3. Está visto que hay una pequeña parte de la sociedad que tiene vigente el lema “cuanto más peor, más mejor”.



4. Todos sabemos donde nace ese lema, nace de ideologías perimidas en el mundo, salvo contados países que todos podemos ver realmente destrozados: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte.



5. Si prestaron atención, no mencioné ni a Rusia ni a China. Ellos solos se han dado cuenta que sus ideales estaban equivocados y se volcaron a un gran capitalismo que ha permitido también el ingreso de la libertad.



6. Acá los líderes de esa izquierda vernácula no se han enterado que cayó el Muro de Berlín, que desapareció la URSS, en una explosión de independentistas. Así nos va.



7. Hoy le pido al Sr. Presidente que aplique las medidas más duras, tendrá el respaldo de la población. Seguramente aparecerán trasnochados que hablen de derechos humanos. A ellos y al Presidente le digo: son más importantes los humanos derechos.



8. Es necesario mostrar fortaleza desde el timón y sé que no le temblará el pulso.