@|Se trata de “recipiente de forma y tamaño parecidos a los del cubo”, según lo especifica el diccionario de la Real Academia Española. En general es usado para las labores domésticas hogareñas o para las que llevan a cabo los trabajadores de la construcción.



Sin embargo, existen personas que independientemente de su nivel intelectual, lo usan para ponérselo sobre su cabeza y así enfrentar a quienes anteponen argumentos diferentes a su creencias políticas o religiosas.



Ahora tenemos toda una movida sobre un probable referéndum, iniciativa del Pit-Cnt, algunas organizaciones sociales y el Frente Amplio.



Desde este conglomerado que promueve el “SÍ” se han generado una serie de argumentos en contra del “NO” (o sea por el mantenimiento de la Ley tal cual fue votada en el Parlamento), que en muchos casos están apartados de la verdad o por lo menos exagerados en cuanto a sus efectos.



Más allá de su conocimiento general sobre las leyes en nuestro país, ¿Ud. qué sabe sobre la Ley de Urgente Consideración, popularmente llamada LUC? ¿Sabe qué número tiene, cuántos artículos tiene? ¿Sabe por qué a un grupo de ciudadanos se les ocurrió objetar 135 de ellos? ¿Por qué? ¿Sabe Ud. en qué lo afectan?



No parece que la mentada ley haya traído una serie de circunstancias nocivas para la vida ciudadana, probablemente haya sido lo contrario.



No parece razonable que se encuentren tantos artículos que sean cuestionables como para llamar a una decisión comicial, sobre aspectos muchos de ellos técnicos o de naturaleza jurídica, que la mayoría de la población no tiene conocimiento cabal ni discernimiento como para pedirle un voto.



Nuestro llamado es a quitarse los baldes de las cabezas de los que únicamente acatan al pie de la letra lo que les indican sus líderes políticos, sociales o sindicales. Piensen que la circunstancia de que si consideran que un solo artículo les parece inadecuado o los afecta personalmente al votar por el “SÍ”, estarían anulando los otros 134 artículos que probablemente lo están beneficiando.



Dicho esto, lo que deberíamos tener en cuenta a la hora de votar es estar bien informados, no dejarse llevar por exageraciones o mentiras y ser ecuánimes a la hora de elegir por las opciones que se ofrecen y si no se tiene claridad suficiente lo mejor sería votar en blanco.



Si a la palabra del título le anticipamos “en”, tendremos el resultado, el más probable resultado del referéndum si priva la lógica y la razón.