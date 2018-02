Balcedoando

Caso Balcedo



@|Cada vez que se descubre o se sigue un caso de delito internacional en Uruguay, se toma por las autoridades, como si de una novedad se tratara.

Pero los ciudadanos ya estamos acostumbrados a que esto casi todos los años sucede.



No el delito, ni el culpable, ni de donde viene o hacia donde va, no, no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a la más intolerable inoperancia, o la fraudulenta inexistencia de los controles para evitarlos.