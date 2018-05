Balance de la IMM

@|El último “Balance” disponible a nivel de la Intendencia de Montevideo corresponde al año calendario 2016 - http://www.montevideo.gub.uy/institucional/recursos-financieros.

De la mirada a algunos elementos de información básicos surgen las siguientes constataciones:



1) Se recaudó por todo concepto un monto de $ 18.431 millones (equivalente a unos US$ 630 millones) - casi US$ 2 millones y medio por día hábil - Algo así como US$ 2 diarios (hábiles) por habitante de la ciudad de Mvd.



2) Gastos - 47% retribuciones de personal / 32% funcionamiento ===] sub-total: 79% Inversiones - 19% Junta Departamental - 2%.



3) Endeudamiento financiero - más de US$ 211 millones y casi $ 70 millones de pesos.



4) Juicios pendientes por más de $ 555 millones, otros cerca de US$ 14 millones y algunos en euros y UR.



Viendo los resultados que se obtienen en la mayoría de las funciones críticas a su cargo (tránsito, mantenimiento de vías públicas, recolección de residuos, limpieza de la ciudad, iluminación, etc.), ¿se justifican estos volúmenes monetarios que salen de los “bolsillos” de los montevideanos?