Balance de Ancap

Pequeño análisis



@| Durante la pasada semana las autoridades de Gobierno y de la empresa anunciaron resultados auspiciosos de la empresa Ancap durante 2017, señalando ganancias y mejora de la gestión.



De la lectura de los aspectos sustanciales del informe de auditoría y de los estados contables individuales publicados en su página web, surgen los siguientes comentarios preliminares:

Estados Contables Individuales y sus Notas

1. La “ganancia bruta” (ingresos netos menos costo de ventas) fue menor en $ 3.315 millones (algo más de US$ 110 millones) a la del ejercicio anterior, debido a un incremento de tales costos. Mientras que los ingresos crecieron solamente un 6,82%, los costos lo hicieron un 18,46%.



2. Los “gastos de administración y ventas” crecieron 19,4%, por un monto de $ 1.027 millones (unos US$ 34 millones).



3. Se redujeron en $ 6.938 millones (unos US$ 230 millones) los “Otros gastos”. De la Nota 8 a los estados contables se desprende que dejó de pesar en este ejercicio el impacto habido en 2016 por “Multas” y por “Deterioro negocio Portland”.



4. El “Resultado por participación en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos” mejoró en casi $ 383 millones (un poco menos de US$ 13 millones), aunque la Nota 19 no permite una clara identificación de las razones de esa modificación.



5. Sigue habiendo contabilizado “Activo por impuesto diferido” (que responde a un razonamiento contable pero no de gestión) por casi $ 4.200 millones (unos US$ 140 millones), habiendo aumentado $ 280 millones (más de US$ 9 millones) respecto al ejercicio anterior.



6. Los pasivos totales se han mantenido en el orden de los $ 28.500 (algo más de US$ 950 millones).



7. El “Costo financiero” se ubica en los $ 922 millones (US$ 31 millones aprox.).



8. La posición pasiva neta en moneda extranjera asciende a algo más de $ 16.600 millones (algo más de US$ 550 millones), demostrando la exposición a la eventual devaluación de la moneda local (aunque una nota a los estados contables aclara como “hecho posterior” la contratación de compraventa de divisas a futuro por US$ 600 millones).



9. La Nota 28 a los estados contables detalla una cantidad y variedad de contingencias de importancia, que podrían derivar en impactos negativos en el futuro, que no están recogidos en la información contable presentada.

10. La línea de negocios de portland perdió $ 338 millones (algo más de US$ 11 millones).



Realmente, y sin entrar en un análisis más detallado, no son elementos que hagan pensar en mejora del resultado por razones de gestión de negocios como se ha sugerido hasta el momento.

Dictamen de los Auditores Independientes

a) Se planten observaciones o alertas para los usuarios de los estados contables. Ello implica que el auditor no avaló en su totalidad la información presentada, ya que surgieron restricciones para poder concretarlo.



b) Se indica imposibilidad de validar activos de “Conecta S.A.” por $ 110 millones (algo menos de US$ 4 millones) y de algo más de $ 97 millones de ganancia (más de US$ 3 millones) provenientes de esa empresa (mencionándose como razón el proyecto de la regasificadora).



c) Algo similar se señala respecto a las inversiones en “Gas Sayago S.A.” y “Carboclor S.A.”, pero en estos casos los resultados serían pérdidas.

O sea, estos planteos acumulan preocupación respecto a la situación económico-financiera y patrimonial de la empresa pública en la actualidad y hacia futuro.



Sin duda, los ciudadanos merecemos otra transparencia en las explicaciones, sin tener necesidad de ser especialistas en temas de negocios e información gerencial.