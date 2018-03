Bacterias resistentes en los hospitales

@| Esto es algo que siempre me preocupó. Debería prohibirse que todos los funcionarios de hospitales públicos o privados usen sus equipos de trabajo fuera de las instituciones. Estoy siempre viendo gente que viaja en el bus con su equipo blanco, así como también sentados fuera de las instituciones fumando, mateando, haciendo su descanso lógico. Pero con los mismos calzados que están en la calle y los mismos equipos de trabajo sentados en un bar. Incluso llegué a ver los del CTI con sus túnicas de color en un murito. Yo me pregunto, ¿dónde queda la asepsia? Este personal no debería andar fuera de los hospitales con su vestimenta de trabajo.



Entiendo que tienen derecho a su descanso. En ese caso o deberían cambiar su vestimenta o los hospitales deberían tener un espacio para que los empleados pudieran hacer su pausa. Y se debería controlar pues es totalmente antihigiénico.