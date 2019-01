"Bacheo dudoso"

@|Ya comenzada la segunda quincena de enero, se vuelve a producir el trastorno y caos que generan las reparaciones que está haciendo la Intendencia Municipal de Montevideo, en uno de los cruces más transitados, como es Avenida Italia y José Batlle y Ordóñez.



Si bien estoy de acuerdo que se invierta en la reparación de las vías de tránsito, ya que se supone que el dinero que recauda la IMM de las patentes es para eso (y no para desviarlo para otros fines que no tienen nada que ver cómo lo hace actualmente), no estoy para nada de acuerdo con la oportunidad y las molestias que generan a la población, al realizar bacheos de dudosa calidad.



Lo digo con propiedad porque soy vecino de la zona y la debo recorrer a diario. En principio, no entiendo porqué no se aprovechó para hacer este bacheo en el mismo momento que se hizo el que se realizó entre octubre y noviembre de 2018, a escasos metros de donde lo están haciendo ahora. En ese momento se entorpeció el tránsito, hubo accidentes como producto de la falta de inspectores que lo canalizaran, en fin, todas las molestias relacionadas con la obra, y ahora se vuelven a repetir a poco más de un mes, a menos de 50 mts. de donde se hicieron antes. Si esto no es con el fin de alardear que se están haciendo mejoras y que la población (a la que subestiman en su intelecto) crea que están invirtiendo su dinero en ellas.

Por otro lado, el tipo de bacheo deja mucho que desear y dudo que dure mucho tiempo más. Primero que el pavimento queda totalmente rugoso donde lo reimplantaron, parece material de mala calidad, segundo que a escasos metros de donde repararon quedan fisuras y roturas que no las tocan, no entendiendo el criterio para reparar unas y no reparar las otras, tercero la cantidad desproporcionada de balizas movibles que seguramente se arrienden y generen por semanas gastos cuando ya no son necesarias.

Entiendo que mis conciudadanos y contribuyentes estemos “anestesiados” frente a todo esto, porque la gestión municipal ya nos tiene hastiados entre la falta de limpieza, los sin hogar durmiendo en las plazas y calles, el desastre que es el transporte colectivo, el tránsito caótico y cuya única respuesta es que no se usen los vehículos, pero creo que debemos indignarnos ante estas tomaduras de pelo que implican hacernos creer que se están haciendo “obras”. Sino fíjense la cantidad de calles que aún ostentan vías de tranvía a nivel de pavimento, cuando estos dejaron de circular en 1948.