¿Con o sin azúcar?

@| El domingo 6 de octubre acompañé a mi esposa a tomar un avión y en la planta alta del aeropuerto de Carrasco acudí a un local y pedí un doble expreso y un refresco y quien me atendía me preguntó, ¿azúcar o endulzante? A lo cual respondí edulcorante; llevándome terrible sorpresa cuando me dijo edulcorante no, endulzante.



Sorprendido me voy a la mesa y deformación profesional mediante (soy químico y diabético) leo el texto del sobrecito que me fue entregado y no salgo de mi asombro al leer:



Anverso: La imagen de la marca del local, que ocupa el 80% de la cara y debajo con letras ínfimas la siguiente expresión; “Un sobre = dos cucharaditas de azúcar. Ingredientes, azúcar, acesulfamo de potasio (1,64 %), Aspartamo (1,64 %).



Sobres no etiquetados para su venta individual. Ver lote vencimiento e información nutricional en envase secundario”.



Reverso: En el centro la palabra equal, debajo imagen que que identifica a la marca y al lado en caracteres ínfimos; “0 calorías sweetener -endulzante sin calorías”. “Cont neto 0.8 g, industria argentina”.



Una vez que leí ese disparate volví al mostrador y pedí con un encargado a lo cual vino una chica a la mesa a darme la misma explicación pero también me dio un teléfono para hablar con atención al cliente cosa que hice el lunes, encontrándome con la misma explicación que por contener azúcar era un endulzante y no un edulcorante sin que apareciera ningún humano pensante que se diera cuenta que si tiene azúcar tiene calorías y no como está escrito sin calorías.



A los pocos días se comunicó conmigo una dama que de entrada me llevo por delante presentándose como fulana, licenciada en alimentos a lo cual no tuve más remedio que responder mengano, Ingeniero Químico y escuchar luego la misma lección sobre edulcorantes y endulzantes. Pero pese a todos mis esfuerzos la Lic. en alimentación no pudo entender que “algo con azúcar tiene calorías y no como está escrito, sin calorías”.



Pero además argumentando que todo estaba habilitado por el MSP como si los funcionarios del MSP no fueran humanos y por tanto falibles. Si está habilitado, entonces carece de algo elemental como es el número de registro que debería lucir en el envase primario y si no está habilitado,paso aviso urgente al para que alguien se haga cargo.



No teniendo más posibilidades de ser entendido es que utilizo este medio para que alguien que sea pensante tome cartas en este absurdo asunto y lo resuelva, ya que al día 21 de octubre siguen entregando los mismos sobres con el riesgo que ello entraña para personas diabéticas como yo.