@| En realidad, tal vez no es la palabra adecuada, más traer del pasado hechos inauditos, inaceptables por su relevancia: el robo de la bandera de los 33 por quienes con impunidad ofenden a la patria. La ligereza con que se da a conocer hechos que suceden en democracia (¿?) robos y asaltos, fueron…?? fuente de financiación del movimiento tupa para las elecciones... y terminaron en el poder. Los hechos no hacen mella en la conciencia ciudadana. ¿Estaremos tan vacunados que nada nos importa? O recién se comienza a develar la triste realidad de los individuos que intentaron voltear la democracia, torcer la historia, erigirse en víctimas.

Apareciendo en el mundo como unos pobres, angelitos que mataban porque en su conciencia ese tema no se tocaba. Así terminamos entre disparates y desastres, donde un vicepresidente fue obligado a renunciar.



La combinación hizo de la Suiza de América un refugio de individuos donde la vida no vale y las dictaduras más horribles son para ellos, un paraíso.

Sin industrias, sin trabajo, asesinatos, vergüenza por la enseñanza existente, la vida nada vale…



¿Hasta dónde el uruguayo va a tolerar tanto desastre? ¿Queremos ser Venezuela?



Queda poco tiempo, comprender que lo reseñado no es un sueño, es la realidad nacional. Por lo tanto, ponerse las pilas y apoyar a quienes defienden realmente la democracia. Pero, exigir compromiso real con el pueblo e invertir en trabajo duro, en políticas de estado estables, ciertas y fin a los acomodos, para salir del estropicio. El compromiso va ser sellado con el voto y quienes lleguen, deben tener bien presente que ese dictamen es el juramento que harán frente a los conciudadanos, a quienes deben respetar y no olvidar al alcanzar el poder que se les otorga.



Teniendo presente que nadie nos vendrá a ayudar, es un problema nacional que el pueblo debe resolver. No encandilarse, como ya ocurrió con los que venden humo y baratijas.