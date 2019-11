Avergonzada disculpa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Dignísimo Dr. Luis Lacalle Pou. En nombre de la inmensa mayoría de la hoy dormida colectividad colorada, deseo expresarle el más vehemente repudio a lo que he leído y... no acabo de asimilar.



¡¡Un Baltasar Brum traicionando al país!!



Abandonando a uno de los pilares que erigieron a nuestro querido Uruguay para abrazar la postura de quienes intentaron destrozarlo. Ha burlado también canallescamente a sus progenitores, hoy seguramente ausentes.



Pues es harto evidente que al ponerle su nombre, han homenajeado a uno de nuestros más preclaros ciudadanos. Un mártir de la democracia que se inmoló repudiando a un dictador, para ir a abrazarse con los que simpatizan con los más despiadados asesinos del continente.



Dr. Luis Lacalle Pou, me consta que no es fácil soslayar semejante burla a un partido defensor de la democracia.



¡¡No merece permanecer en nuestras filas!!



Lisa y llanamente lo repudiamos con toda la fuerza que nos otorga nuestra salud mental. Tenga la convicción que el aluvión colorado, estará llevándolo al lugar que ninguno de esa heterogénea mezcla se merece. Hasta ahora, ninguna idea han manifestado. Sólo la reiteración de promesas que ya estamos hartos de verlas incumplidas.



Dejemos honorable Dr. Lacalle, que prosigan abrazándose con los asesinos de un pueblo que continua vaciándose, pero ciegos, fanáticos, no lo aceptan

Acepte confiado, lo que un oriental no manejable, le asegura. Reciba con mi deseo el de todos con los que en mi entorno lo hemos considerado.



Ese personaje ¡¡No es digno de nuestra colectividad!!