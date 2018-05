Avda. 18 de Julio

@|No puedo creer lo que acabo de leer, ¿van a destruir nuestra principal avenida? ¿No piensan consultarle al pueblo, su verdadero dueño? ¿Solo porque una persona lo decide, porque aparentemente le gusta bicicletear al Intendente que nunca va a trabajar en su bicicleta?



Nunca veo a nadie andando en bicicleta por las sendas; van a ocasionar un caos en las calles Colonia, San José y alguna más que se le ocurra al iluminado creador de este horror.



¡Por favor!, lo menos que pueden hacer es consultarle al pueblo ya que ya me imagino otro desaguisado como el Corredor Garzón; para después tratar de reconstruir lo que fue siempre nuestra avenida principal, que nos lleva directo del Obelisco a la estatua de nuestro Héroe máximo, el General Artigas. Difícil lo puedan hacer si a cada Intendente se le ocurre una nueva forma de cambiar nuestra ciudad, nuestros nietos no sé en cuál van a vivir. Repito, consulten a su verdadero dueño: “el pueblo”.