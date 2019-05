Avda. Giannattasio, tierra de nadie

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Quizás alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de transitarla en un viaje hacia el Este, y ver el estado deplorable de su entorno; y otros, como los vecinos de la zona, logramos convivir a diario con esa situación.



Los puentes peatonales de hierro abandonados son refugios de delincuentes en la noche y representan un alto riesgo de que su estructura colapse y origine algún accidente. A esto se le agrega una inmejorable oportunidad de oficiar de marquesina para todo tipo de propaganda electoral, con carteles de todo tipo, muchos de ellos ya rotos y colgando hacia el pavimento.



Refugios peatonales recientemente instalados que han sufrido todo tipo de vandalismo, al igual que las columnas y carteles de señalización de tránsito, con pintadas realizadas con total impunidad.



Estas pintadas en la noche llevan muchas horas, ¿nadie ve y nadie puede hacer algo al respecto?



El puente De las Américas es testigo fiel del abandono y un ejemplo cabal de la mala imagen de la ciudad.



Puestos callejeros instalados con total libertad, vehículos y chatarra abandonada al costado de la avenida sin ningún control, sumado a algunos tramos de banquina con el pasto a la altura de la cintura, sin haber recibido nunca el debido corte.



La irregularidad del corte del pasto a lo largo de la misma y en los canteros centrales, merece una atención especial.



Cuidacoches y personas que se ubican en los diferentes semáforos con un sinnúmero de propuestas, agobiando a las personas en algunos casos con la finalidad de recibir algún dinero, y si ello no fuera posible, recurren a la violencia y en algunos casos a ocasionar daños a los vehículos.



Solo basta recorrer el interior del país para ver que la situación urbanística está por encima de la novel Ciudad de la Costa, donde campea el abandono, la falta de compromiso y la debida devolución con obras y mantenimiento, a los vecinos de la zona que pagan altos impuestos con ese propósito.



A los gobernantes de turno les propongo realizar menos viajes al exterior para ver modelos urbanísticos exitosos y hagan unos pocos kilómetros y visiten algunos poblados sobre la Ruta 1, próximo a la ciudad de Colonia, donde las colonias suizas nos dejaron allí muchas enseñanzas.



Sin dudas que todo esto no es atribuible a la falta de dinero, sino a la falta de gestión y la debida regulación, para que no se transforme en una zona donde cada cual pueda hacer lo que quiera y no pase nada.



Lo lamentable de todo esto es que parecería que nos estamos acostumbrando a vivir de esta manera.