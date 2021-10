¿Autocrítica para cuándo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Hace unos días, el F.A. se reunió para elegir sus candidatos a presidir el Partido, y realizar la esperada autocrítica. Pero la ciudadanía, que estaba esperando el momento, seguirá esperando...



Uno de los pretextos que tienen siempre, es que no supieron informar a los ciudadanos de sus logros; y pregunto: ¿cuáles logros?



Hubieran sido honestos, cosa que dudo, y decir que se equivocaron en postular a Sendic a la vicepresidencia, con los antecedentes que tiene de haber fundido un ente monopólico y haber mentido sobre su título (y eso que Lucía lo vio).



Se trata del despilfarro, por no decir otra cosa, más grande de un organismo público. Y lo más triste es que va a seguir en la política dentro del Frente Amplio.



Nos hubiera gustado que reconocieran el otro despilfarro de 120 millones de dólares que hizo Cosse, y no se le mueve un pelo.



Y para el final, Mujica en el gobierno. Debe ser, sin lugar a dudas, la peor administración en 80 años.



Veamos: inventó el Fondes; regaló a los amigos casi 80 millones de dólares que nunca se cobrarán; Envidrio y Alas U son los emblemas; la mentada regasificadora que a pesar de los informes en contra igual se quiso realizar, y ahí están los pilotes en el agua como recuerdo de su irresponsabilidad. Y tenemos el amigo de Fripur que le costó al Estado alrededor de 45 millones de dólares. El Tren de los Pueblos Libres, que fue para hacer un paseo con Cristina (“la vieja que es peor que el tuerto”). El puerto de aguas profundas. La fiestita con la Cámpora y Cristina, que costó unos 600 mil dólares y podemos seguir...



De todo ese desastre que hicieron tenían que haber dado cuenta y todos esos millones que dilapidaron hoy podrían ser utilizados, por ejemplo, para acabar con los asentamientos. Pero claro, a ellos los pobres poco les importan, sólo que sigan siendo pobres porque son votos cautivos que les conviene.



Dentro de poco veremos a Cosse y a Sendic candidatearse, y como siempre, los compañeros chochos; aplican la máxima: “si es de izquierda, no es corrupto”.