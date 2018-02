Autoconvocados

@| Los apoyo y estoy totalmente con ellos , somos todos. Uruguay el famoso refrán no hay más Diego que el que no quiere ver, se aplica a este gobierno.



Está matando al que produce, al que trabaja; ¿qué va a hacer don gobierno cuando no tenga a quien pedir a quien rascarle el bolsillo para pagar el alto costo del estado? Me imagino no van a cobrar altos sueldos y no le podrán dar más a los del Mides. Estos van a ser un bumerang, hoy te apoyan porque les regalas dinero mañana te apedrean porque no les das. Yo nací y crecí con una Sra. madre que hacía todo casero y lavaba a mano, la tecnología no existía; y un Sr. padre muy laburador que lo heredé. Nunca faltó la verdura ni la carne y no nos daba nada el gobierno, fue el trabajo de mis padres. Hay que aplicar el dicho, si querés pescado aprendé a pescar, no les des el pescado. Estos gobiernos fomentaron a los vividores, vagos etc. y al que realmente trabaja y paga impuestos lo mata, lo ahorca, lo asfixia. Si no saben que hacer copien a Macri, congeló los sueldos de los públicos y bajó gastos de un 25 porciento en el déficit fiscal; y miren que el que escribe no es político es una persona que trabaja 16 horas por día y más también. Pero no es ciego como Ud. Sr Vázquez y Sr. Astori. ¿Sabe cómo lo van a recordar a Ud. Sr. Astori en la historia del Uruguay, el que elimino a la clase trabajadora, fomento al vago y se arrodilló a los capitales.



Les voy a hacer un cuento. Un día hace muchos años cuando el shopping Pta. Carretas recién inaugurado estaba llevando mercadería a un local y escucho un griterío, miré y era un Sr. tratando de topo al Sr. Astori y le increpó varias cosas. Me miró y me dijo; “muchacho no tenés idea lo que es este tipo”. Yo convencido por los nuevos aires que queríamos para el Uruguay no lo creí. Como me arrepiento de haber votado a estos señores feudales, solo ellos y sus hijos crecieron económicamente, los demás dejamos sueños sin cumplir.



Gracias por dejarme expresar que es lo único que nos queda, plata no hay... para alguien que los puso por error la primera vez y cuan arrepentido estoy.