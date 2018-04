Autoconvocados y la Iglesia

@|¿Existirá una componenda entre Sturla, autonvocados y el Papa?

Es risible considerar si el apostolado eclesiástico debe ponerse de acuerdo con los autoconvocados que defienden su actividad económica y que además suplen las economías mal administradas por los gobiernos, como acontece en Uruguay con la producción en algunos casos sin renta o poca renta y en otros como la lechería fundiéndose.



La falta de inventiva en expresiones de quienes están en cargos de responsabilidad cercanos al Presidente Vázquez, preocupa, porque lo expresan con absoluta ligereza exponiendo injustamente a la Iglesia que colabora con la atención dentro de sus posibilidades para atemperar las desigualdades existentes en la población más desprotegida.



La iglesia es una organización sin fines de lucro defensora de los derechos humanos y en este caso refiere a los desprotegidos sin posibilidad aparente con los planes actuales de gobierno. Probablemente la expresión de Sturla sea la de la mayoría de la población que ha visto cómo se deshilacha la sociedad y debería ser también premisa de partidos políticos varios que pretendan resolver la gran cantidad de iniquidades. Sturla y la Iglesia trabajan en forma constante para colaborar con los pobres y sin pedir nada a cambio (no como ocurre con los gobiernos, devolveme votos y te ayudo).

Espero de una vez por todas que el gobierno no genere rispideces con quienes legítimamente defienden sus intereses (autoconvocados). Dejemos fuera de la consideración a la Iglesia Católica que lucha desde sus máximos estamentos en el mundo a favor de la no violencia, oportunidades para todos y fundamentalmente la dosis de amor y comprensión para quienes han sido desplazados y mal atendidos, en nuestro caso Uruguay, por el gobierno.