Nuestro futuro



@| ¿Ya empezó? ¿ Este es un principio de aplicación de la política de Maduro?



Esperemos que no lo sea, pero la retórica es la misma. Ante el movimiento de autoconvocados el gobierno contesta con una importante convocatoria. Que hayan sido acarreados o no poco importa, lo que importa es el hecho en sí mismo. En vez de estudiar las razones de los autoconvocados, prácticamente todas de naturaleza económica y promover soluciones que den tranquilidad a los mismos, el FA pretende confundir a la ciudadanía y presenta ese reclamo como una actitud desestabilizadora a la que se debe enfrentar con la máxima dureza.



Javier Miranda, presidente del FA., en el acto de celebración del 47 aniversario de la coalición dijo, al mejor estilo patotero, que su partido no se siente cuestionado pero sí “desafiados y aquí estamos” “Debemos estar alerta de quienes puedan sentirse tentados, y no estamos libres de actitudes desestabilizadoras” y le pidió a los militantes actuar “sin miedo”.

“Responder con responsabilidad a los trasnochados, con más democracia y más política”, agregó.



Todos estos dichos de Javier Miranda, que más parecen de un Maduro, no sabemos a qué vienen ante una protesta de índole puramente económica, realizada por genuinos productores agropecuarios a los que se sumaron importantes sectores de la sociedad civil en forma más que pacífica. Y si seguimos atendiendo a la retórica del orador que habla de que “en el continente hay claros signos de desestabilización política de los gobiernos de izquierda”, parecería que se plantea adrede una situación que habilitaría en el futuro cualquier tipo de acción en presunta defensa del régimen republicano de gobierno y de la democracia que hoy rigen en nuestro país.



Y pensamos así porque el reclamo económico realizado por autoconvocados no es planteado ante cualquiera, que sería un signo de desconocimiento del régimen republicano que nos rige, sino ante las autoridades competentes, ante aquellas que pueden dar solución a sus problemas. Es un reconocimiento implícito de las autoridades del gobierno que nos rige.

Javier Miranda, en su alocución, instó a los partidos de la oposición “a presentar propuestas alternativas a las del gobierno para discutirlas” queriendo, de una forma subyacente, hacer aparecer el reclamo de los autoconvocados como una maniobra de los partidos de la oposición para enfrentar al gobierno. Esa es su arenga política, suponemos que planteando desde ya su aspiración a la candidatura a presidente.



Dado que Javier Miranda hasta la fecha se ha presentado ante la ciudadanía como un conciliador y no queriendo perder esa calidad a continuación de esa diatriba manifiesta: “Combatamos nuestra propia soberbia. Es un desafío del presente conducir el poder con humildad escuchando, razonando, analizando con las orejas bien abiertas razón bien despierta”.

Don Javier o don Miranda, como Ud. prefiera ¿por qué no empieza a aplicar lo que Ud. dice? Deje la soberbia de lado, escuche a los autoconvocados analizando con humildad sus reclamos con las orejas bien abiertas. Basta de hipocresías.



Si en realidad ese es el pensamiento suyo y del FA. comiencen a aplicarlo con los autoconvocados; reconozcan con humildad los reclamos de los mismos, dejen de ingresar funcionarios a la administración pública, exijan a los que ya están, eficiencia, dedicación y resultados, eviten esos desfalcos a que nos tienen acostumbrados en la administración central y en los entes y sus sociedades satélites, sean cuidadosos de los recursos del estado de los que ustedes son sólo administradores, tomen conciencia del esfuerzo que realiza la población para cumplir con los aportes que se le exigen, no creen impuestos por vía indirecta con las ganancias de los entes públicos.



Verán que con eso, nada más que con eso, prácticamente se podrá hacer frente a todos los reclamos de los autoconvocados, que en sí son de todos los uruguayos. Eso es muy fácil de lograr, basta con que ustedes asuman la defensa del los bienes del estado como practican la defensa de los propios.