@|El 22/09/2021, dejaron un auto incendiado en la entrada al Parque Roosevelt (Km 17,5 acera Este).



Hasta el día de hoy, el auto sigue ahí. ¿Cuál será el motivo de la inacción? ¿Por qué no lo sacan de ahí?



El MGAP (titular de dicho recinto) debe pensar que le corresponde a la Intendencia de Canelones. A su vez, estos deben pensar que es al revés (imagino yo). Mientras, el auto incendiado pasó a ser una referencia geográfica marcando los circuitos de corredores y de quienes andan a caballo.



Si ambos entienden que no les compete, me avisan que, a mi entero costo, en menos de 48 horas saco ese esqueleto y lo llevo a un punto habilitado de disposición final.



¡Algo de pilas por favor!



Mis datos quedan en la redacción del diario.