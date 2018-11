Aumentos postergados

@|Siempre es bueno recibir noticias de que se postergan aumentos.

Según los anuncios, el combustible y el boleto no subirán hasta el año que viene; pero se viene año electoral y para mi éste es el motivo.

Cuando se produzcan los mismos ya habrán renunciado Ministra e Intendente para las campañas electorales y no serán ellos los que los decreten.



En el caso del combustible al no subirlo afectará los 40 millones de Ancap, según anunció la Ministra, que iba a dar de ganancia.



Lástima que no tomaran medidas en este ente cuando perdía cientos de millones de dólares; revela esto que no había controles.