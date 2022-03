Aumento de violencia y femicidios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Supongo que a consecuencia de un intercambio de opiniones discrepantes con mi señora esposa, a raíz de la enorme manifestación de mujeres del pasado 8M, mi inconsciente estuvo trabajando y hoy me levanté con una hipótesis (suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para iniciar una investigación o una argumentación) que deseo compartir para que otros más capacitados que yo y con mejor acceso a la información, investiguen si tiene algo de cierto y de ser así, se trabaje en consecuencia.



Primero: se sostiene que los femicidios son causa de un combo “capitalista, machista, patriarcal”.



Pensemos, de ser cierto, hace 60 años atrás nuestra sociedad que sí estaba mucho más contaminada por este combo, los asesinatos de mujeres deberían ser muy superiores a los de estos últimos años, donde se evolucionó un poco. Prueba de ello es la llegada al poder del FA, que en su discurso sostiene detestar ese combo. Por ello es de suponer que sus votantes también, sumando a esto el efecto positivo que debieron tener los sucesivos actos del 8M.



Investigadas estas cifras de asesinatos y comparadas, podremos concluir si causa y efecto son correctos.



Segundo: Supongamos que mediante la investigación sugerida se prueba que la creencia de la causa es falsa, o sea que 60 años atrás los asesinatos de mujeres fueron inferiores, cosa que me atrevo a decir será así; entonces se podrá descartar esta causa y dedicarse seriamente a investigar porqué pasa lo que pasa. No se cura ninguna enfermedad atacando las causas equivocadas.



Tercero: Mi teoría (conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno, deducidas a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico). Platón sostenía: los humanos somos como un auriga conduciendo un carro con dos caballos, uno es la emoción y el otro la razón, y si uno de ellos se desboca vuelca el carro.



Yo sostengo que desde hace unos años, las emociones se vienen desbordando, aumentando la violencia en el deporte, en la política, en la delincuencia y ni que hablar de la violencia doméstica y el femicidio, no sólo en Uruguay, los medios informan que en todo el mundo.



Creo que es debido a la baja, la disminución, incluso la pérdida de la razón.

Si bien la emoción es nuestra herencia animal, viene impresa en el ADN; la razón no nacemos con ella, se adquiere mediante la educación, se aprende a razonar y junto con la consciencia que nos juzga controlamos la emoción. Si ambas se debilitan tenemos lo que sucede hoy día, creo que por aquí va la cosa.



¡Educación, educación, educación!