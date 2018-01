Aumento a jubilados

@|Esta carta tiene por objeto mostrar la indignación con el aumento a los 130.000 jubilados sumergidos de casi $10.000 recibirán que recibirán aproximadamente $ 900. Por lo tanto, seguirán en la pobreza y la oligarquía que gobierna no se inmuta, pues ellos cobran suculentos sueldos. Además mienten en todas las apariciones públicas, tanto Vázquez como Astori, Murro, Pit Cnt, etc. y los pobres viejos seguirán como siempre en la indigencia y así morirán.



¿A qué ninguno de estos personajes que nombré y muchos más, incluso de la oposición, no hacen la prueba de vivir con ese sueldo?

No tienen vergüenza; este gobierno de décima que padecemos tiene todas las armas legales para mejorar.



Si no le gustan las AFAP las derogan por ley; si quieren hacer aumentos diferenciados respecto a la reforma constitucional vigente creo que podrían hacerlo, ¡pero por favor que consulten con los profesionales que realmente sepan!



El tema es que los viejos no hacen manifestaciones, no molestan, tienen muchos años, enfermedades y lo que es peor, creo que la voluntad quebrada, y la Onajpu es funcional al gobierno, por lo tanto no sale a hablar.