Aumento de jubilaciones

@|Viendo los justos reclamos que jubilados y pensionistas están efectuando por aumentos de sus haberes, en mi calidad de jubilado propongo la siguiente solución:



Si se deroga ese injusto e inconstitucional impuesto llamado IASS (Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social), creado con la excusa de aumentar con su producido las bajas jubilaciones y pensiones, lo cual fue mentira, automáticamente quedarían aumentadas las jubilaciones y pensiones que lo soportan.



Y además de hacerse justicia y no quitarle a esas personas, entre las que me incluyo, parte importante de sus merecidos ingresos; se podría aumentar de inmediato a todas las demás que, por ser bajas no lo pagan, y así el B.P.S. tendría más recursos para cubrir dichos aumentos.



Por otro lado, se cumpliría con lo prometido por el Señor Presidente Lacalle Pou, que en su campaña electoral prometió derogar ese injusto impuesto.