Auditoría Gas Sayago

@|Leyendo los artículos periodísticos sobre el tema, no salgo de mi asombro. Desde sueldos faraónicos, viajes, comidas y como frutilla de la torta clases de piano.



Hasta aquí es lo que señalan los sesudos periodistas pero, ¿por qué razón carecen de criterio o falta de comprensión lectora?



En unas líneas se informa que no se ha hallado documentación que avale un plan de inversión, capitalización, control de los gastos, etc. O estoy demente o alguien no cumple con su trabajo.



UTE y Ancap eran los socios de tal emprendimiento con un 80 y 20 %. Quiere decir que estos dos Entes sacaron plata de la caja chica, caja grande para los que aportamos, sin tener ningún respaldo jurídico.



UTE y Ancap y sus entonces directores deben responder por la pérdida de esos fondos que no son de los Entes, son de todos los uruguayos. Que es lo que hicieron, solamente cumplir órdenes y de quién para conservar sus carguitos bien remunerados.



Lo del comienzo, asombro mayúsculo por lo que se conoce y por lo que con ineptitud se tapa. Mientras tanto, yo, Juan Pueblo, me quedo sin comer ni una nuez o avellana compradas con mi plata.



¡Salud Uruguay sos grandioso, te han vaciado y todavía vives!



No bastan las auditorías se necesita acción inmediata y denuncias ejemplarizantes que nos den a los dueños de todo ese dinero respuestas o por lo menos la satisfacción de que el que las hace las paga.