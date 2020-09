Atropellos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La consciencia democrática se demuestra en los hechos de todos los días en general y en particular cuando afecta por vía legislativa lo que cada parte cree son sus legítimos derechos.



Por eso mismo un proyecto de ley jamás puede verse como un atropello.

Salvo cuando las leyes no tienen la legitimidad de su aprobación adecuada.



El tema de la UAM ha puesto el asunto en primera plana. ¿Recuerda el aforismo "cree el ladrón que todos son de su misma condición"? Pues eso pasa con los que califican como atropello a un proyecto de ley que tal cosa es el de Presupuesto, donde están contenidas esas disposiciones.



La discusión sobre conveniencia u oportunidad de la propuesta es parte de ese proceso. Pero eso no convierte el asunto en atropello. Menos invocar como inamovible una ley de 85 años de antigüedad que puede modificar otra ley algo más moderna.



El tema esconde otro más interesante. Si Montevideo podrá seguir controlando a todo el resto del país. Y si el FA, a través de la IMM, lo puede seguir haciendo. Por medios tan poco democráticos como subsidios flechados, mausoleos para pocos, condiciones para introducir su producción en la capital y lo más grave, hacer pasar por la capital lo que produce todo el país para reenviarlo más caro por fletes innecesarios e intermediarios que sí "atropellan" a todo el resto del país.



Es lo que han hecho los candidatos FA a esta elección. Por Ancap, por Antel, por acumular cargos, por usar sus lugares en su propia y absoluta promoción a costa de los demás, votantes o no votantes. De eso hablamos como atropello y falta de condición democrática.