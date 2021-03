Atropello sindical a los estudiantes (I)

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Lamentable accionar de los sindicatos.



Una vez más demuestran que no les importa el pueblo.



Ellos defienden sus intereses sindicales e intereses partidarios.

En este caso FENAPES.



¿Es un acto sindical exhibir carteles contra una reforma nacional referente a seguridad pública?



Evidentemente, ese cartel no hacía referencia a una actividad sindical sino a una postura individual o grupal frente a un referéndum nacional, violando normas de no realizar actividad política dentro de una institución pública.



Ahora ese grupo de docentes debe asumir la responsabilidad por sus acciones.



El sindicato realizó un paro por la sanción a dichos docentes perjudicando a los estudiantes que nada tienen que ver.



El Frente Amplio aportando más irresponsabilidad apoyó el paro, apoyó que los sindicalistas hagan lo que quieran dentro de un instituto público de enseñanza.



Dios los cría y ellos se juntan.



Los sindicatos aducen atropello sindical y se creen habilitados a realizar cualquier atropello a las instituciones y, en este caso, al alumnado.



El resto de los docentes deben decir basta, cambiar a estas autoridades sindicales y reformar el necesario accionar sindical.