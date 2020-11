¿Quién atropella a quién?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Veamos la realidad.



Mientras el gobierno combate con todas las fuerzas al Covid-19; mientras trabaja denodadamente por nuestra salud, por nuestros empleos, apuntando a la libertad responsable, al diálogo, a la paz social, a la colaboración de la ciudadanía, a cuidarnos entre todos:



Los sindicatos, la izquierda radical y una parte del Frente Amplio, sin importarles nada de eso, apuestan a la confrontación, a las marchas, a las manifestaciones, a las aglomeraciones. Llaman a la resistencia difundiendo comunicados irreales y enfervorizantes. Tratan de confundir a la gente diciendo que el gobierno quiere avasallar sus salarios, sus derechos, sus conquistas, que es represor, etc. Absolutamente irreal y sin fundamentos.

Apuntan al caos social en una forma mezquina político partidaria muy peligrosa. Oposición totalmente irresponsable.



Alertemos a todos los uruguayos, incluidos los frenteamplistas e izquierdistas de buena fe; alertemos a todos los trabajadores que con caos o más pandemia peligran sus fuentes laborales, peligra la educación, la salud y muchas cosas más. Estos grupos ya lo hicieron en los años 60´ con su modus operandi, llevando al país a oscuros años violentos que culminaron en 12 años de dictadura. No lo debemos permitir nuevamente.



Estemos alerta, no aceptemos que una minoría malintencionada nos lleve al caos social.



¡Uruguay nos necesita!