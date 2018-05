Atraso de la FIFA

@|La FIFA no está cumpliendo con el envío por servicios de mensajería a Uruguay de las entradas adquiridas. En mi caso, en octubre del 2017. Los servicios de reclamos responden en forma automática la misma respuesta siempre, inclusive cuando se logra hablar con la operadora en el número telefónico dispuesto por FIFA: el plazo se extingue en Abril - Mayo del 2018.



Las entradas manejadas por mensajería no pueden ser tampoco obtenidas en Rusia, a menos que hayan sido nuevamente devueltas a Moscú.



Llamamos a la AUF y no da soporte para esta situación.



Es frustrante tras años de preparación y un gasto importante (viajes, estadías y entradas) no saber si podremos ver a Uruguay en cancha.



Esperemos no se trate de un fenómeno de sobreventa y un nuevo affaire FIFA.



Si alguien vinculado a FIFA lee este mensaje, ¡por favor, tomen cartas en el asunto!