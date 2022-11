Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La evolución actual del dólar no solo afecta la competitividad con los vecinos (Brasil y Argentina) sino también con los competidores extra regionales.



La inflación en dólares que se está generando desde hace algún tiempo, por momentos sobrellevada gracias a los buenos precios internacionales que tuvimos, está provocando consecuencias negativas en las empresas que seguramente determinará pérdida de empleos, menor inversión y por consiguiente afectará el crecimiento económico del país.



Existe un delicado equilibrio entre una inflación controlada y valores competitivos de la producción Nacional.



Todo economista conoce la alegoría de la bolsa de agua caliente, que puesta horizontal sobre una mesa y con agua en su interior, al presionar sobre una punta, está baja en una depresión similar y contraria a la elevación que se produce en la punta contraria.



Así es la economía, si bajamos en un sector, generamos en otro sector una subida.



Hoy, el gobierno, debe actuar sobre las mejores condiciones para la exportación de nuestra producción, aún que para ello deba sacrificar otros resultados.



Bajar la presión fiscal, salir del atraso cambiario, créditos blandos para la producción, no duplicar impuestos nacionales y municipales, buscar mercados de exportación y actuar sobre los precios de los insumos, son algunas pero no todas las acciones a realizar.



Se debe priorizar también medidas y acciones que minimicen o anulen los efectos inflacionarios sobre los más desprotegidos, dando, en el equilibrio de estás acciones, tiempo para cosechar los efectos positivos de las mismas.



La tibieza y el miedo a acciones decididas y profundas nos llevan a la mediocridad y como consecuencia a la pérdida de las próximas elecciones.



Que sean las opiniones políticas la visión de los productores y las decisiones del gobierno las que jueguen a favor de nuestro futuro.