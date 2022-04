Atentado terrorista en Tel Aviv:

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|No hay repudio suficiente; sí hay culpables.



El atentado terrorista del jueves de noche en el centro de Tel Aviv que asesinó a 3 jóvenes y dejó heridos muy graves en condiciones críticas, y los desbordantes festejos en las mezquitas de Gaza y en las calles de Ramallah, vuelven a demostrar una vez más que el conflicto político entre israelíes y palestinos encuentra una respuesta contundente por parte de los palestinos, un día sí y otro también: la solución para ellos es matar a todos los judíos, tal como lo dicen en sus cartas de constitución y en sus enseñanzas desde la primaria hasta sus universidades.



No hay repudio suficiente para esta barbarie reiterada, y que no será la última como ya lo anunció enseguida Hamas, y mucho menos con el abyecto respaldo internacional que tienen, el cual se manifiesta con adhesiones fervorosas de tiranías que integran el desprestigiado Consejo de DDHH, y con el ominoso silencio de potencias y gobiernos de todos los continentes que creen que absteniéndose o callándose, zafan de sus responsabilidades. Cuando se asesinan civiles por parte de terroristas no hay neutralidad: se condena y se los enfrenta, o se les apoya.



Mientras vemos como el jueves se ha invitado al odio antisemita impunemente al tiempo que las familias de las víctimas caen en un duelo de horror, B´nai B´rith denuncia la continuada agresión antijudía y extiende su fraterna solidaridad con las familias de quienes han caído bajo las balas del terrorismo.