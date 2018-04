Atención a usuarios del Fonasa

@| Deseo compartir esta experiencia personal que creo que es ilustrativa sobre la realidad que vivimos en materia de salud en nuestro país. Con fecha 7 de febrero del corriente año solicité en una mutualista con sede en mi ciudad y a la que estoy afiliado conjuntamente con mi esposa, consulta con uno de los oftalmólogos que allí atienden. Como ocurriese el pasado año, la fecha para la que me hicieran reserva fue para el día 27 de abril, si para el próximo día 27 de abril, es decir para 78 días después. Ahora no conformes con esta absoluta irregularidad con los términos de lo que establece la ley, que supuestamente iba a solucionar todos los problemas de la salud y hasta ahora lo que ha hecho es encarecerla para los usuarios y crear otro déficit público más, recibimos otra noticia en la fecha, 19 de abril. Nos llamaron para informarnos que el médico había cancelado su consulta para esa fecha y que nos darían una nueva.

Ahora bien, si Ud. pensaba que nos iban a dar una fecha próxima como para enmendar la plana, nos dieron para el 25 de mayo!! de O sea dos meses y medio más del plazo legal. A pesar de las excusas del funcionario que pretendió justificar diciendo que esto le pasaba a la mayor parte de los usuarios, el rechazo que me provocó hizo que negara a aceptarla dado que ello implicaría aceptar sin chistar la inoperancia absoluta del prestador de salud. He comunicado al Ministerio de Salud Pública estos hechos y por lo menos espero que haya alguna reacción.

La ley establece un plazo máximo de 30 días para la atención en consulta, pero al no existir sanción explícita, todo ello termina siendo un manejo a discreción del prestador de salud.