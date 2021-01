Atención en la Salud

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No descubro la pólvora si menciono que, por estos días, lo que más interesa es cuándo y cómo se empezarán a administrar las vacunas en Uruguay.



¿Pero hoy, cómo se atiende a los “No Covid-19”?



Debido a la pandemia, la demora para lograr conseguir un número para una consulta con un médico, es una tarea agotadora. Sumado a ello, es que ahora hasta el 15 de febrero, en algunos departamentos, así se hubiese conseguido en su momento una consulta presencial, la misma se pasa a telefónica. Las excepciones son mínimas, poniendo por sobre todo el temor al contagio del Covid-19 y el refuerzo de recursos en otras áreas.



La discusión no pasa por hacer denuncias o no al MSP, ya que lo que uno pretende es atención médica, no atención legal. Ejemplos hay muchos y puede ser discutible la certeza con que un médico en la atención telefónica pueda o no dudar en el diagnóstico, ya que no todas las instituciones hacen video llamada.



Sumado a ello, hay mutualistas que por “certificaciones” de médicos anulan las consultas sin siquiera re-coordinar, así sea en forma telefónica, con otro profesional de la especialidad. Por lo que la tortuosa rutina de volver a conseguir nuevamente un número puede hacer hipertenso a cualquier persona.



La pregunta es: ¿la atención no presencial es efectiva? ¿Son reales las solicitudes pre-pandemia de análisis como previsión de enfermedades o seguimiento de algunas ya presentes? ¿Son “picardías” económicas de pre-pandemia cuando a modo de ejemplo una persona se debía realizar un electrocardiograma antes de entrar a ver a un cardiólogo? ¿Era necesario?



No es queja ni denuncia, ya que hoy día si no es Covid-19 no cuenta. Es pensar en voz alta cómo seguirá el futuro en la atención médica post pandemia.



¿Podrá una institución, siguiendo con el ejemplo, exigir la realización de un electrocardiograma (con costo al afiliado)? ¿Es relevante o es “hacer caja”?

Hoy la prioridad totalmente lógica es el ataque a la pandemia. Pero, ¿no se bajó la jerarquía en la atención primaria? Si no se bajó, ¿es que antes estaba vista desde el punto de vista económico y no sanitario?



Sabemos que los recursos humanos de las instituciones “son finitos”, por lo que toda la logística es para el Covid-19, sumado a los contagios en los médicos, obliga a readecuarse.



Pero las consultas médicas remotas, ¿cuándo son viables?, ¿se definen por resolución o decreto?



Hay muchas situaciones donde son inviables, en particular en algunas especialidades médicas y en otras que no necesariamente serían, pero dada el historial del paciente, deberían ser presenciales.

¿Revisan el historial del paciente antes de definir telefónico o presencial?



Ahora es “aguantar el chaparrón”, pero la gran pregunta es si después de este “terremoto” en la salud, las instituciones médicas volverán a la atención pre-pandemia o habrá cambios sustanciales que contemplen a los usuarios frente a muchos temas que hoy se ve que eran innecesarios.



¿Demasiadas preguntas? Entonces qué hacemos…. concédeme la serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia.