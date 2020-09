Atención en la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En la Intendencia Municipal de Montevideo no se atiende público en forma presencial por la pandemia.



¿Por qué no atienden con reserva previa para evitar aglomeraciones, como lo hacen las oficinas del Poder Judicial? O como lo hacen otras oficinas particulares, o con iguales cuidados como en comercios o shoppings.



¿Y qué hacen entonces en las oficinas?



Que los manden a sus casas, total les pagan igual. Y que no salgan, pues tienen tanto temor si atienden público que no merecen ser atendidos en ningún lado. Y tampoco salgan para pedir aumentos, pues capaz que se olvidan del tapabocas.