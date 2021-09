Atención al cliente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El pasado 11 de setiembre, llegamos con mi esposa al Aeropuerto de Carrasco, con retraso, luego de un vuelo accidentado. Veníamos con una reserva de asientos para el último coche a Punta del Este (empresa COT).



Debido al retraso del vuelo, corrimos hacia la parada con nuestros equipajes para llegar a tiempo y no perder ese último bus.



Al llegar al coche - ya de mala manera - el guarda nos dice: “Tendrán que pagar exceso de equipaje” (4 valijas medianas para dos personas, habiendo una bodega vacía).



Luego de cargado el equipaje, le explico al guarda que - debido al apuro - debía pagar los dos boletos con un billete de veinte dólares (valor superior al del costo de los pasajes) y que no necesitaba me diera ningún vuelto.



La negativa fue contundente sin embargo, y luego de consultar a una señora que ocupaba el asiento 1 (suponemos alguna autoridad de la empresa), procedió inmediatamente a bajar los equipajes y retirarse. Es decir, literalmente dejó a su suerte a dos personas mayores (más de 70 años) en la calle, sin ningún tipo de consideración, que quedaron a esas horas de la noche (23 hs) muy indignados y perplejos ante tal falta de empatía.



Creemos que no es ésta la forma de recibir a quienes llegan al país. Uruguay siempre se caracterizó por su educación y por la amabilidad con la que recibe a sus visitantes. No deseamos que esta situación desagradable se repita para con los turistas que nos eligen. No es - además - propio de una empresa que se autodefine como de primera clase.



Lamentable. Por decir algo.