Atención en el Brou

@|Como cliente del Brou, el día jueves 1/12/18, concurro a la Sucursal de Montevideo Shopping, buscando el asesoramiento de siempre, a cargo de Facundo o Brian; desconozco los apellidos.



Gran sorpresa e indignación nos produjo saber que los había despedido una empresa tercerizada.



¡No pude averiguar qué empresa ha cometido este error! Despidiendo a los mejores empleados de atención al cliente que tenía dicha sucursal, donde la cantidad de personas mayores y personas que desconocen el funcionamiento de forma habitual, eran atendidos por Facundo o Brain en todo su horario, con la mejor disposición, conocimientos y simpatía.



Personas así y jóvenes no se encuentran en ningún lado.



Deseo elevar mi indignación, desolación y denunciar esta injusticia tanto para los clientes como para ellos.



Todas las personas que concurren al Banco habitualmente con un tema que no saben resolver, recurrían a ellos. Lo he constatado hablando con los que estaban presentes.



Me enteré, más tarde, que fue el propio Brou que cambió de Agencia.



Creo, como clienta (lo es toda mi familia), que tengo derecho a saber porqué el Brou cambió de empresa de personal de atención al público y además la Agencia despidió a estos particulares muchachos.



¡Sí, muy especiales! Nadie trabaja de la forma que lo hacían ellos.



Espero recibir una respuesta, ya que somos muchos los que estamos cansados de las injusticias.



No tengo vínculo de ningún tipo con ellos, sólo como cliente.