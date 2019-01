Asunción de Maduro (II)

*|Hasta los caribeños están enojados con él.



Sólo Bolivia y Uruguay estarán presentes en la asunción de la presidencia de Venezuela por Nicolás Maduro, tachada de usurpación por su propio Parlamento.



La gente, nosotros nos preguntamos cuáles son los motivos que hacen que este gobierno siga avergonzando al pueblo uruguayo. Cuando el mundo critica y desprecia, como a todas las dictaduras, la de Venezuela. Cuando trece países latinoamericanos no reconocen la legitimidad de su elección, nosotros los uruguayos representados por este gobierno frentista que, definitivamente no puede repetirse, apoyamos al ridículo y prepotente dictador.



¡Qué vergüenza!



Un dictador que hace tiempo amenazó con “hablar”. ¿Es por su silencio que Vázquez, su Canciller y compañía aguantan lo que venga de este señor?

En todo caso sepan que no representan al pueblo que tiene su concepto formado sobre la conducta del pintoresco pero feroz personaje. Y, de paso, recuerden al iluminado Mujica cuando dijo que había que subirse al estribo de Brasil.



Ustedes apoyan a Maduro y ofenden y hacen papelones con Bolsonaro.



¡Despierten, por favor!