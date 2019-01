Asunción de Maduro (II)

@|Como uruguayo, estoy en desacuerdo con el presidente de mi país, por la presencia de Uruguay en la asunción de mando del usurpador Nicolás Maduro.



Jamás respaldaría a un dictador que torturó a miles de personas, mantiene cautivos a decenas de presos políticos, condenó a los venezolanos a la muerte por falta de medicinas y truncó la vida a millones de jóvenes y adultos que quieren una vida digna; en un país donde los medicamentos y la comida escasean y los fusibles sobran.



Venezuela es un hermoso país con un pueblo preso por un dictador. Desde la asunción de Nicolás Maduro en el 2013, emigraron 4 millones de venezolanos y cada vez son más las trabas para poder emigrar.



Es un país donde no se respeta la separación de poderes, los cuales están a espalda de las penurias de los venezolanos.



El Presidente del Uruguay no me representa, no es mi postura, no respaldo la toma de poder de Nicolás Maduro, porque yo sí creo que los derechos humanos están por encima de cualquier ideología y más aún por lazos comerciales.



Al pueblo venezolano, perdón ante tal atrevimiento del Presidente de la República Oriental del Uruguay.