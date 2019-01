Asunción de Maduro

@|¡Así no muchachos, así no! Algunos muchachos del Pit Cnt y algunos gobernantes están muy confundidos.



No se aplaude la pérdida de dignidad. No se debe ser soldado de un dictador; hay que ser soldado del pueblo.



Se puede hacer trampa una, dos, tres veces, pero en algún momento cuando no se pueda estirar más quedarán deschavados. No se puede en una democracia como la nuestra seguir haciendo acuerdos con secretismo. No se puede. Tarde o temprano sabremos las cosas y tendrán que pagar por eso.



No se puede armar una justicia para ellos y otra para los demás bajo la excusa de la democratización de la justicia.



Algún día no estará Díaz y alguien repartirá otra ronda de cartas y se van a tener que ir al mazo. No se puede ir a aplaudir al dictador por el simple hecho de haber sido un socio electoral y para negocios de “amigos”, mientras el pueblo venezolano está muriendo o en el mejor de los casos exiliándose.



No se puede ir a aplaudir a un dictador mientras en Uruguay continuamos yendo hacia atrás. Sin inversiones, con miles de decenas de pérdidas de empleo. Con una baja constante de crecimiento de la economía durante años, mientras el déficit fiscal cada vez es mayor.



¡Así no muchachos, así no!



Y está claro que no son ningunos tontos. Todos saben lo que están haciendo y lo están pasando bien. Lo están disfrutando. Pero algún día van a tener que rendir cuentas a la ciudadanía.