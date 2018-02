Otras de ASSE

@|Mucho se está hablando de los cargos por acomodo en ASSE, pero hay otros temas que tienen que ver con la mala administración en ASSE y que deberían ocuparnos más que los cargos a dedo, y que tienen que ver con los motivos por los que muchos médicos no quieren asumir cargos en dicha administración.



Los feriados no laborales (25 de diciembre, 1º de enero, 1º de mayo, etc.) en todos lados se pagan por lo menos “doble”, si no “triple, y eso es por ley, pues ASSE los paga “simple” como cualquier día normal (cuando hay servicios médicos privados que los pagan hasta 4 veces el valor, como forma de incentivar a los profesionales para cubrir esos servicios esenciales, especialmente emergencias). ASSE paga esas guardias al valor normal, y los profesionales que acepten trabajar esos días feriados, deberán hacerlo aceptando ese “trato”. No hay problema en pagar “cargos de confianza” o “secretarias” con sueldos indecorosos, pero al profesional si lo pueden esquilmar, lo hacen.



Y si esto fuera poco, hay médicos que son “contratados” y cada seis meses se les da de baja por un mes para que no generen antigüedad y queden sin compensaciones como licencia o salario vacacional, y son retomados nuevamente por otros seis meses en iguales condiciones, aún cuando la reiteración de contratos o acuerdos laborales en similares términos se pueden entender como situaciones laborales permanentes (eso lo podrá decir un abogado que esté en el Derecho Laboral).



Y el Dr. Tabaré Vázquez saca a los Directores por mala imagen política, pero como médico, no le interesa saber cómo funciona ASSE con los profesionales de la salud.



¿Y el Sindicato Médico del Uruguay qué dice?